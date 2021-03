Der Tagesspiegel

FDP-Fraktionsvize Theurer fordert generelle Testpflicht für Reiserückkehrer

Berlin (ots)

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat die Bundesregierung aufgefordert, eine generelle Testpflicht mit Corona-Schnelltests für Reiserückkehrer aus dem Ausland einzuführen. "Die fehlende Teststrategie der Bundesregierung für Reiserückkehrer gefährdet unser Land", sagte Theurer dem "Tagesspiegel am Sonntag".

"Angesichts europaweit steigender Infektionszahlen wird eine intelligente Teststrategie als Rückgrat eines funktionierenden Reisemanagements immer dringlicher", sagte der FDP-Fraktionsvize weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt derzeit bei etwa 220 und ist damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. In den Niederlanden ist die Inzidenz fast dreimal so hoch wie in Deutschland. Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca unterliegen zudem Rückkehrer von dort aktuell keiner Testpflicht mehr.

