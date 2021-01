Der Tagesspiegel

Lauterbach kritisierte EU-Strategie für die Impfstoffbeschaffung

Berlin (ots)

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts des Lieferengpasses beim britisch-schwedischen Hersteller AstraZeneca die EU-Impfstrategie kritisiert: "Der Aufbau der Produktion der Impfstoffe läuft in Europa zu spät und zu langsam an", sagte Lauterbach dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Die USA haben mehr Impfstoff, als sie impfen können, in Europa ist es umgekehrt", fügte er hinzu. "Das hat auch mit der Einkaufsstrategie der EU zu tun, die man so sicherlich nicht wiederholen sollte", so Lauterbach.

Der vollständige Bericht online unter:

https://www.tagesspiegel.de/politik/rueckschlag-fuer-impfkampagne-der-eu-astrazeneca-kappt-impfstoff-fuer-die-eu-aber-nicht-fuer-grossbritannien/26845558.html

