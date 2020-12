Röttgen schaltet sich in AfD-Debatte ein

Der Tagesspiegel

Norbert Röttgen (CDU) hat sich in die Debatte über den Umgang mit der AfD eingeschaltet. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Montag) sagte der Bewerber um den Parteivorsitz: "Die CDU lässt sich ihre Politikfähigkeit von niemandem nehmen. Was die anderen Parteien wann beantragen, kann für uns nicht entscheidend sein. Und die demokratischen Parteien sollten einen Konsens herstellen, dass der AfD in keiner parlamentarischen Frage eine bestimmende Rolle zuwachsen darf." Wegen der Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt um eine Erhöhung der Rundfunkgebühren, die sowohl von der Landes-CDU als auch von der AfD abgelehnt wird, debattieren alle Parteien erneut über den richtigen Umgang mit der rechtsnationalen Partei.

