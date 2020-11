Der Tagesspiegel

Charité soll mit Milliardensummen modernisiert werden

BerlinBerlin (ots)

Der Vorstand der Berliner Charité möchte nach der Pandemie die Hauptstandorte des Großkrankenhauses mit Milliardensummen aufrüsten. An der landeseigenen Universitätsklinik sollen nach Tagesspiegel-Informationen in einer ersten Phase bis 2030 die Campusse Mitte, Wedding und Steglitz für eine Milliarde Euro modernisiert werden. Bis zum Jahr 2050 sollen nach diesen Plänen sogar insgesamt 6,6 Milliarden Euro in Bauten und Technik investiert werden. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Forscherkreisen.

