Tagesspiegel exklusiv: US-Historiker: Trump wird niemals Wahlniederlage akzeptieren

Der renommierte US-Historiker Timothy Snyder rechnet fest damit, dass US-Präsident Donald Trump unter keinen Umständen nach der Präsidentschaftswahl am 3. November offiziell eine Niederlage eingestehen wird. "Trump wird eine Wahlniederlage nie einräumen", sagte Snyder in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntag). "Trump schert sich nicht um die Demokratie. Die Vereinigten Staaten sind ihm egal", betonte der Professor für Geschichte an der Yale University, der zuletzt das Buch "Die amerikanische Krankheit" veröffentlicht hatte.

