Chefin der Berliner Kassenärzte tritt zurück

Die Chefin der mächtigen Berliner Kassenärzte tritt zurück. Margret Stennes, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV) seit 2017, hat ihren Posten zum 30. November gekündigt - um zügig eine Nachwahl zu ermöglichen, stellt sie ihr Amt "ab sofort zur Verfügung". Das schreibt die Internistin in einem Brief an die KV-Mitglieder, der dem Tagesspiegel vorliegt. Einst sei sie zur KV-Vorsitzenden gewählt worden, um "einen Neuanfang durchzusetzen", sowohl inhaltlich als auch im Umgang der Ärzte untereinander: "Dies ist mir in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen und der ehrgeizigen VV-Vorsitzenden zunehmend unmöglich gemacht worden", heißt es in dem Brief. Stennes' Amtszeit endet regulär im Dezember 2022. In die 40-köpfige Vertreterversammlung, die VV, werden turnusmäßig Ärzte verschiedener Fachverbände gewählt. Die VV ist das sogenannte Ärzteparlament, wer dort Mehrheiten organisiert, kann den Kurs der KV mitbestimmen. Immer wieder geraten dabei Vertreter verschiedener Fachrichtungen aneinander.

