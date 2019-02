Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Stuttgarter Gelbwesten werfen EU "Larifari"-Entscheidung vor - und fordern höheren Stickoxid-Grenzwert, Ausbau von Park-and-Ride und kostenlose Familien-Bahncards

Der Sprecher der Gelbwesten in Stuttgart, Ioannis Sakkaros, hat die Entscheidung der EU-Kommission, den Verzicht auf Fahrverbote in deutschen Städte zu ermöglichen, als völlig unzureichend kritisiert. "Diese Larifari-Entscheidung bringt uns in Stuttgart schon mal gar nichts und lässt auch rund zehn weitere Städte außen vor", sagte der Gründer der Initiative "Kein-Dieselfahrverbot-für-Stuttgart", dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).

