Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Grünen-Politiker Giegold fordert strengere Regeln für Lobbyisten in Deutschland

Berlin (ots)

Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold hat nach dem Beschluss über neue Regeln für Europaabgeordnete beim Umgang mit Lobbyisten einen ähnlichen Schritt in Deutschland gefordert. "Wir brauchen auch in Deutschland ein Lobbyregister, in dem alle Lobbyverbände mit ihren Budgets und Lobbyzielen öffentlich gemacht werden", sagte Giegold dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).

Das vollständige Interview mit Giegold unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/lobbyismus-wir-brauchen-auch-in-deutschland-ein-lobbyregister/23938252.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell