Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Kriminalität von Neonazis und anderen Rechten in Deutschland lässt offenbar weiter nach

Berlin (ots)

Die Kriminalität von Neonazis und anderen Rechten in Deutschland lässt offenbar weiter nach. Das ist nach Informationen des Tagesspiegels einer vorläufigen Bilanz der Bundesregierung zu entnehmen. Die Regierung berichtet in der Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und ihrer Fraktion, die Polizei habe von Januar bis November 2018 insgesamt "16.252 Straftaten mit politisch rechtsmotiviertem Hintergrund gemeldet". Bei 909 Delikten handelte es sich um Gewalttaten. Das Papier liegt dem "Tagesspiegel" vor. In der Bilanz sind bereits Nachmeldungen der Polizei aus mehreren Monaten enthalten. Das Bundesinnenministerium hatte für 2017 insgesamt 20 520 rechte Delikte gemeldet, darunter 1130 Gewalttaten. Das war gegenüber 2016 ein Rückgang um mehr als zehn Prozent.

https://www.tagesspiegel.de/politik/zahlen-der-bundesregierung-mindestens-85-tote-durch-rechte-gewalt-seit-1990/23910356.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell