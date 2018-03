Der Tagesspiegel: DGB, ZDH und IG BAU lehnen EU-Dienstleistungskarte ab

Berlin (ots) - Berlin - Vor einer entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament haben Gewerkschaften und Verbände ihre Ablehnung der von der EU-Kommission geplanten europäischen Dienstleistungskarte bekräftigt. Die geplante Dienstleistungskarte werde "Scheinselbstständigkeit erleichtern und damit die Umgehung von Tarifverträgen ermöglichen", heißt es in einem Schreiben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) an Europaabgeordnete, das dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe) vorliegt. An diesem Mittwoch will der Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments über die Dienstleistungskarte abstimmen. Mit der Karte soll es Dienstleistern - etwa Ingenieurbüros oder IT-Beratern - EU-weit erleichtert werden, in anderen Ländern tätig zu werden.

Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-binnenmarkt-dgb-fuerchtet-mehr-scheinselbststaendigkeit-durch-eu-dienstleistungskarte/21090268.html

