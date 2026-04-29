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Welche Rolle spielen die 90er für unser Leben? Redseven produziert "JENKE. Zeitreise. Die 90er"

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Unterföhring (ots)

Deutschland ist Fußballweltmeister. Der PC startet seinen globalen Siegeszug. Das World Wide Web wird für alle Menschen zugänglich. Die Loveparade tanzt durch Berlin. Im Radio singen Boygroups. Und im Fernsehen wird täglich über alle Sender hinweg getalkt. Die 90er waren ein Jahrzehnt geprägt von Frieden, Fortschritt und schier grenzenloser Freiheit. Errungenschaften, die heute wieder in Gefahr sind. Welche Rolle spielt das Leben in den 90ern für unsere Herausforderungen heute? In "JENKE. Zeitreise. Die 90er" erörtert Journalist Jenke von Wilmsdorff diese Frage mit Persönlichkeiten, die das Jahrzehnt geprägt haben, Experten und Kindern der 90er, die mit Techno, Tamagotchi und "Tutti Frutti" aufgewachsen sind. Redseven produziert die zweiteilige Prime-Time-Reportage im Auftrag von ProSieben für den Herbst 2026.

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