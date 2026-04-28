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"Das ist Adrenalin pur!"- In der neuen ProSieben-Reality "The Hunt" jagen sich Serkan Yavuz, Caro Robens und Jochen Horst

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Unterföhring (ots)

28. April 2026. Serkan Yavuz macht Jagd auf Caro Robens. Jochen Horst flieht vor Cecilia Asoro. In der neuen ProSieben-Reality "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute" (ab Dienstag, 12.Mai 2026, immer um 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn) gilt nur eins: Nicht gefangen werden!

"Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", erinnert sich Reality-Star Cecilia Asoro an die herausfordernden Dreharbeiten mitten im bulgarischen Wald. Neben körperlicher Fitness braucht es für die neue Reality-Competition auch Köpfchen, Nervenstärke und taktisches Geschick. Ziel ist, am Ende des Tages als Gejagter den Wald zu verlassen, denn nur so darf man mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss, und kommt dem Sieg und der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro sicher näher. Doch um die stärksten Gegner zu eliminieren, benötigt es die richtige Strategie, wie Reality-Dauergast Serkan Yavuz durchschaut: "Du musst taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?".

Diese Reality-Stars jagen sich in "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?"

Serkan Yavuz ("The Power", "Kampf der Realitystars")

("The Power", "Kampf der Realitystars") Caro Robens ("Goodbye Deutschland", "Das Sommerhaus der Stars")

("Goodbye Deutschland", "Das Sommerhaus der Stars") Cecilia Asoro ("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy")

("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy") Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany")

("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany") Gloria Schwesinge r ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars")

r ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars") Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen", "The 50")

("Promis unter Palmen", "The 50") Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power")

("Good Luck Guys", "The Power") Valentina Principessa ("The Biggest Looser", "Good Luck Guys")

Als Nachrücker kommen

Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof")

("Match My Ex!", "Der Promihof") Jochen Horst (" Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother".)

Die Reality-Competition "The Hunt" wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und sowohl für den britischen Sender Channel 4 (Produktion: CPL Productions und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) als auch für ProSieben und Joyn (Produktion: Redseven Entertainment und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) adaptiert. Die UK-Version "The Hunt: Prey vs Predator" startete am 22. März auf Channel 4.

"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" - acht Folgen ab Dienstag, 12. Mai 2026, um 22:35 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn in Doppelfolgen

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