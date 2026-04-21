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One Moment in Time! In der neuen ProSieben-Show "Staying Alive" werden Freddie Mercury, Whitney Houston und Elvis Presley lebendig

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Unterföhring (ots)

21. April 2026. It's a kind of Magic: In der neuen ProSieben-Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" singen Musikstars der Gegenwart mit den größten Musiklegenden der Vergangenheit. Die No Angels, Samu Haber, Sasha und Alvaro Soler erfüllen sich Musikträume - und erzählen an zwei Samstagabenden auf ProSieben ihre ganz persönlichen Geschichten mit Elvis Presley, Whitney Houston, Freddie Mercury und Amy Winehouse. Show 1 kommt am 25. April 2026, um 20:15 Uhr und die zweite Folge eine Woche später am 2. Mai. Moderiert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von Thore Schölermann.

Eine Karriere, die mit "Bohemian Rhapsody" begann. Ein verhinderter Fanboy-Moment mit Whitney Houston. Und ein von Elvis inspiriertes Musikvideo. Das verbinden die No Angels, Sasha, Samu Haber und Alvaro Soler mit den Musiklegenden:

No Angels und Whitney Houston: "I will always love you"

"Whitney war unsere Königin. Heute wird ein Traum für jede von uns wahr", sagt Lucy Diakovska vor dem Duett. Bandkollegin Sandy Mölling verrät: "Das Bodyguard-Album lief damals bei mir hoch und runter. Meine Mutter ist durchgedreht."

Samu Haber und Freddie Mercury "Fairytale gone bad"

Mit zehn Jahren hörte Samu Haber seinen ersten Queen-Song: "Es ist, als würde sich etwas in dir verändern und dich berühren. Es wirkte wie eine Droge." Samu meinte es ernst, verdiente eigenes Geld und kaufte davon seine erste Schallplatte: "A kind of Magic" von Queen.

Alvaro Soler und Elvis Presley: "Can't help falling in love"

Der Song hat für Alvaro Soler eine besondere Bedeutung: Er singt ihn bei seiner eigenen Hochzeit für seine frisch Angetraute.

Sasha und Whitney Houston: "I wanna dance with somebody"

"Das war der erste Song, für den ich Whitney abgefeiert habe", verrät Sasha. Bei der BAMBI-Verleihung 1999 hatte der Sänger seinen Fanboy-Moment mit der Sängerin - den ausgerechnet Udo Jürgens zerstörte.

No Angels mit Freddie Mercury: "Bohemian Rhapsody"

"Meine Karriere hat mit Freddie angefangen," sagt Sandy Mölling und erklärt: "Ich habe 'Bohemian Rhapsody' beim ersten Casting gesungen." 26 Jahre später steht sie noch immer mit den No Angels auf der Bühne - und singt den Song im Duett mit Freddie.

Sasha und Elvis Presley: "If you believe"

Elvis ist Sashas größtes Idol - mit ihm singt er deshalb seinen größten Hit. Beim Anschauen des Musikvideos von 1998 muss er schmunzeln: "Wenn ich mir das heute angucke, merke ich, da ist ganz viel Elvis drin: Frisur, Lippe und der Blick. Mein Gedanke war: Was würde Elvis machen, wenn er 'If you believe' singen würde?"

Produziert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von der EndemolShine Germany.

"Staying Alive - Stars singen mit Legenden" am Samstag, 25. April 2026 und eine Woche später am 2. Mai 2026, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

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