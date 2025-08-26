ProSieben

Söder-Tochter oder Laschet-Sohn? Wer gewinnt bei "Deutschlands dümmster Promi"?

"Ich habe wirklich Sorge, dass mich die Nervosität übermannt und ich bei den Aufgaben komplett einen Blackout bekomme", befürchtet Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt. Wer in der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" gewinnt, der hat verloren. Schließlich will KEINER der acht prominenten Teilnehmer:innen den Titel der Show "Deutschlands dümmster Promi" mit nach Hause nehmen. Laschet-Sohn Joe Laschet klingt selbstbewusst: "Dass ich am Ende als Letzter dastehen würde, bereitet mir keine Sorgen - ich weiß, was ich kann." Ihre Gegner sind: Dolly Buster, Alessia Herren, Marc Bator, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen. Die neue, einstündige Comedy-Game-Show von Amira Aly und Christian Düren startet am Montag, 1. September 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Der Moderator verrät: "Natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle unangenehm. Aber es ist auch immer die Frage, wie geht man damit um? Und da ist der eine Promi besser damit umgegangen als der andere ..." Moderationspartnerin Amira Aly gesteht: "Christian war auch ein bisschen strenger als ich. Ich hatte öfter das Bedürfnis, die Kandidaten ein bisschen mehr zu unterstützen. Da kam einfach mein Mitgefühl durch." (Interviews der Moderatoren und mehr Zitate der Promis auf der ProSieben-Presselounge)

Das ist "Deutschlands dümmster Promi"

Zum Mitgrübeln, Mitfiebern und Mitlachen: In der neuen sechsteiligen Comedy-Game-Show geben die acht prominenten Spieler:innen alles, um auf keinen Fall zu gewinnen. Denn wer die Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben am besten meistert, ist raus und scheidet jeweils am Ende der Sendung aus. Nur einer kann "Deutschlands dümmster Promi" werden. Wer hat (k)einen Plan? Wer überrascht mit Lösungsgeschick? Wer steht auf dem Schlauch? Und wer spielt sich schnell raus? "Deutschlands dümmster Promi" ist ein Lizenzformat der BBC und wird von Redseven Entertainment produziert.

Weiterlachen am ProSieben-Montag

Direkt im Anschluss an "Deutschlands dümmster Promi", zeigen mutige Promis elegante Rutsch-, Flug- und Sturz-Elemente - in der Neuauflage der Kult-Game-Show "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars". Rutschige, glitschige, witzige Unterhaltung - garniert mit einer Prise Schadenfreude. Denn nur die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten. In der ersten Folge stürzen sich Chris Broy mit Diogo Sangre, Annemarie Eilfeld mit Tim Sandt, Matthias Mangiapane mit Enrico Elia, Yvonne Woelke mit Peter Klein, Alessia Herren mit Menderes und Béla Klentze mit Marvin Linke ins Parcours-Abenteuer.

Peter Rütten kommentiert. Influencerin Laura Maria Rypa, Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck sammeln Stimmen auf dem Spielfeld. Produziert wird die Neuauflage von "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" von Banijay Productions Germany.

Der neue ProSieben-Montag, ab dem 1. September 2025, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn:

"Deutschlands dümmster Promi", um 20:15 Uhr

"Crash Games - Bruchlandung der Realitystars", um 21:20 Uhr

