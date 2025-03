ProSieben

Wer gewinnt heute 100.000 Euro? Joko & Klaas spielen jetzt live auf einem Autohof in Baden-Württemberg "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat seine Quizpulte zum ersten Mal aufgeschlagen: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spielen seit 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn auf dem Autohof Bad Rappenau Nord, A6 an der Ausfahrt 35, Buchäckerring 40 in 74906 Bad Rappenau in Baden-Württemberg, um 100.000 Euro.

Vom Sofa direkt live in die Show: Jede Zuschauerin oder jeder Zuschauer kann jetzt den Autohof besuchen und mit etwas Glück Kandidat:in bei Joko & Klaas werden. Wer quizzt zur besten Sendezeit um die hohe Gewinnsumme?

Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - jetzt live vom Autohof Bad Rappenau Nord, auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #ESGQ

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell