Wie schön! ProSieben gewinnt mit Heidi Klum und ihren #GNTM-Models die Prime Time - zum zweiten Mal in dieser Woche

Unterföhring (ots)

Klarer Prime-Time-Sieg für Heidi Klum und ihre Models. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der fünften Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 17,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen verfolgen, wie die Kandidatinnen als schöne Schmetterlinge über den Catwalk flatterten. Diese Zahlen bedeuten nach dem erfolgreichen Mittwoch den zweiten Sieg in der Prime Time in dieser Woche.

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge direkt nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

