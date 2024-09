ProSieben

Ist Sachsen-Anhalt das lustigste Bundesland? Hendrik Brehmer will den ersten "Bundesvision Comedy Contest" am Samstag live auf ProSieben gewinnen

Hendrik Brehmer findet es seltsam, Pressetexte über sich in der dritten Person zu verfassen. Muss er auch nicht. Er soll lediglich Deutschland zum Lachen bringen. Am Samstag, 28. September, will er live auf ProSieben für sein Bundesland Sachsen-Anhalt den Sieg im ersten "Bundesvision Comedy Contest" holen. Kann das einst "langweilige Kind" sich nun durchsetzen?

Diese 15 Comedians wollen lustiger sein als Hendrik:

Nikita Miller für Baden-Württemberg

Teresa Reichl für Bayern

Stefan Danziger für Berlin

Maria Clara Groppler für Brandenburg

Kawus Kalantar für Bremen

Hinnerk Köhn für Hamburg

Claudius Pläging für Hessen

Miss Allie für Mecklenburg-Vorpommern

Sven Bensmann für Niedersachsen

Laura Brümmer für Nordrhein-Westfalen

Helene Bockhorst für Rheinland-Pfalz

Jochen Prang für Saarland

Zärtlichkeiten mit Freunden für Sachsen

Benni Stark für Schleswig-Holstein

Jonas Greiner für Thüringen

Sebastian Pufpaff begrüßt 16 upcoming Stars der bundesweiten Comedyszene zum ersten "Bundesvision Comedy Contest". Die Zuschauer und Zuschauerinnen können am Abend live für ihren Favoriten abstimmen.

Ein Ereignis von solch immenser Bedeutung, bedarf weiterer bedeutender Persönlichkeiten: Die Ergebnisse des Zuschauer-Votings verkünden Torsten Sträter für Nordrhein-Westfalen, Chris Tall für Hamburg, Michael Mittermeier für Bayern und Felix Lobrecht für Berlin.

Hier finden Sie Infos und Fotos aller Teilnehmer: presse.prosieben.de/buvicoco.

Der "Bundesvision Comedy Contest" wird produziert von Brainpool.

"Bundesvision Comedy Contest", am Samstag, 28. September 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

