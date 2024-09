Ist Brandenburg das lustigste Bundesland? Maria Clara Groppler will den ersten "Bundesvision Comedy Contest" am Samstag live auf ProSieben gewinnen

Unterföhring (ots) - 19. September 2024. Neue Band, neuer Name, geile Gags. Mit der neuen Studioband "Klinke Supreme" und mit Moderator Sebastian Pufpaff begeistert "TV totaI" am Mittwochabend mit sehr guten 12,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14- 49 J.). Damit wird "TV total" ...

