TRI-AKTIV: Schulprojekt bringt Bewegung an 50 Schulen

Hamburg (ots)

Neue Bewerbungsphase startet

Gemeinschaft, Gesundheit und Spaß durch Bewegung: Das ist das Ziel des von der Mobil Krankenkasse initiierten und finanzierten Schulprojektes TRI-AKTIV. Im Schuljahr 2023/24 wurden so bundesweit 50 Schulen in Bewegung gebracht: 3.146 Kinder und Jugendliche aus 143 Schulklassen nahmen teil. Bewerbungen für das nächste Schuljahr können bis zum 15.11.2024 in sechs Bundesländern eingereicht werden.

TRI-AKTIV, das für teilnehmende Schulen kostenlose Bewegungsprogramm, richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse. "Egal ob Anfänger oder Sportskanone - TRI-AKTIV vermittelt Kindern und Jugendlichen anhand unzähliger Trainingsvarianten, Spielen und unterschiedlichen Unterrichtsformen Spaß und Freude an Bewegung. Daher freut es mich sehr, dass wir unser Schulprojekt im nächsten Schuljahr zum bereits zwölften Mal in mittlerweile sechs Bundesländern anbieten können", so Ariane Lieckfeldt, Projektverantwortliche bei der Mobil Krankenkasse.

Im Fokus steht, Freude an Bewegung zu wecken und diese auch im Alltag zu integrieren. Hierzu werden die Disziplinen eines Triathlons spielerisch ausprobiert und Wissensimpulse mit dem Ziel zur Sensibilisierung für mehr Bewegung und eine gesunde Ernährung gegeben. Hierbei entdecken die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Freude an körperlicher Aktivität und einem gesunden Lebensstil, sondern stärken auch den Zusammenhalt in ihrer Klasse und erleben persönliche Erfolge. Darüber hinaus erhalten Lehrkräfte Materialien zur Nutzung im Unterricht.

"Insbesondere die Möglichkeit, verschiedene, neue sportliche Disziplinen, die sich am Triathlon orientieren, mit Gesundheitsexperten und Profis zu erlernen, sorgte für große Begeisterung und eine sehr hohe Teilnahmequote. Die Organisation und Planung im Vorfeld war total unkompliziert. Insbesondere in der Grundschule ist die Förderung von Bewegungsverhalten und einer positiven Einstellung zu Bewegung extrem entscheidend", berichtet Christian Marino-Schneider, Sportfachleitung Rudolf-Roß-Grundschule in Hamburg.

Auch Erik Peukert vom Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Leverkusen Bismarckstraße berichtet Positives: "Dieses Jahr besuchte der Trainer Robin Pesch im Rahmen des TRI-AKTIIV Projekts das Berufskolleg Bismarckstraße. Es wurde ein sehr interessanter Austausch mit dem externen Trainer und ein tolles Kennenlernen der Sportart Triathlon. Die Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung und viel Interesse dabei".

Interessierte Schulen aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen können sich bis zum 15.11.2024 bewerben. Alle Informationen finden Sie unter TRI-AKTIV | Bewegungsprogramm | Mobil Krankenkasse Lebenswelten (mobil-krankenkasse.de)

