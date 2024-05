ProSieben

Rätsel gelöst! Mirja Boes gewinnt als Floh vor 3,59 Millionen Zuschauer:innen die Jubiläumsstaffel von "The Masked Singer"

Unterföhring (ots)

Kleines Tier, große Performances: Mirja Boes gewinnt als Floh die zehnte Staffel von "The Masked Singer". Zuvor lüften Heiko und Roman Lochmann (Flipflop), Sebastian Krumbiegel (Krokodil) und Michael Schulte (Mysterium) ihre Masken vor dem begeisterten Publikum. Mit sehr schönen 14,0 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Z. 14 - 49 J.) feiert ProSieben ein erfolgreiches Finale der Jubiläumsstaffel. Insgesamt schalten 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) ein.

"Leck mich am Arsch, war das geil", platzt es aus Siegerin Mirja Boes nach ihrer Demaskierung. Sie strahlt: "Was für eine Reise! Was für ein Irrsinn! Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben. Ich hätte niemals damit gerechnet, so weit zu kommen."

Alle aus den Latschen gehauen.

Der Flipflop wird von den ProSieben-Zuschauer:innen auf den zweiten Platz gewählt. Rateteam und Fans sind sich einig: Unter der Doppel-Maske müssen Heiko und Roman Lochmann stecken. Und tatsächlich - die Lochmann-Zwillinge schlüpfen aus der Maske und strahlen: "Was ein Wahnsinn. Was ein Abenteuer. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Wir wollten mit unser Flipflop-Energy die Leute draußen ein bisschen aus ihrem Alltag holen und für Spaß sorgen."

Ein Prinz für "The Masked Singer".

Als erste Maske enttarnt sich am Samstagabend das Krokodil: Sowohl das Rateteam als auch die #MaskedSinger-Fans in der Joyn-App hatten Sebastian Krumbiegel unter Verdacht. Und behalten Recht: Aus der Maske schlüpft der "Die Prinzen"-Sänger und beteuert: "Wenn du in eine Rolle schlüpfst, wirst du zu einem anderen Menschen. Das hat mir total gefallen. Es war eine sehr erfüllende Erfahrung für mich - die letzten sechs Wochen waren einfach der Hammer."

Mitten ins Herz.

Für den größten Gänsehaut-Moment des Abends sorgt das Mysterium mit seinem Auftritt von "Say Something" (A great big world). Rategast Chris Tall ist nach der ersten Performance vom Mysterium felsenfest überzeugt: Unter der Maske muss Rea Garvey stecken. Auch die Zuschauer:innen haben Rea Garvey und Ronan Keating im Verdacht. Falsch gedacht! Aus der Maske schlüpft ein glücklicher Michael Schulte: "Das war eine wunderschöne Erfahrung und hat großen Spaß gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die hier sechs Wochen unter den Masken singen."

