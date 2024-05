Finale! Am Samstag fallen bei "The Masked Singer" alle Masken

Unterföhring (ots) - 16. Mai 2024. So sehen Sieger aus: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft besiegt am Mittwochnachmittag bei der Weltmeisterschaft Lettland mit 8:1. Vor 8652 Zuschauern in der Ostrava-Arena fährt die deutsche Mannschaft somit den zweiten Sieg der EM ein. Das kann sich sehr gut sehen lassen: In der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) sehen ...

