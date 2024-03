ProSieben

Mission: Europameister! Sebastian Pufpaff feiert das Sommermärchen zu Hause mit "EM total" am Mittwoch, 12. Juni, auf ProSieben

Die Mission ist klar. Das Ziel vor Augen. 83 Millionen Fußball-Bundestrainer wissen, wie es geht: Der Fußball-Europameister-Pokal muss im eigenen Land bleiben. Es gibt nur eine Person, die das noch mehr will als die DFB-Nationalelf selbst. Ganz klar: Sebastian Pufpaff.

Der Ball ist rund, die Sendung hat 120 Minuten: Im zweistündigen "EM total" am Mittwoch, 12. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben stimmt er die Nation in bester Laune auf die Europameisterschaft ein. Was kann da noch schiefgehen? Produziert wird "EM total" von Brainpool.

Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "'Home of Spaß' wird 'Home of Fans'. Wer könnte zwei Tage vor Anpfiff besser und treffsicherer auf die UEFA Fußball Europameisterschaft einstimmen als Sebastian Pufpaff?"

"EM total", am Mittwoch, 12. Juni 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben

