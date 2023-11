ProSieben

Nach der WM ist vor der WM: "Die Promi-Darts-WM" kommt am Samstag, 6. Januar 2024, live auf ProSieben und auf Joyn

22. November 2023. Nach der WM ist vor der WM: Nur drei Tage nach dem Finale der PDC World Darts Championship tritt der neue Weltmeister auf ProSieben bei der "Promi-Darts-WM" an - und kann im neuen Jahr seinen zweiten Titel gewinnen.

ProSieben zeigt den neuen Weltmeister und die Darts-Elite am Samstag, 6. Januar 2024, ab 20:15 Uhr, live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Jeweils sechs Prominente spielen an der Seite von sechs Weltklasse-Darts-Profis im 501-Modus um den WM-Titel. Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Wer live dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter https://myshow.de/formats/prosieben-promi-darts-wm Tickets sichern. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH.

"Die Promi-Darts-WM 2024" am 6. Januar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiDarts

