ProSieben

Wird 2023 für Deutschland das erfolgreichste Jahr bei den OSCARS®? ProSieben zeigt zum 25. Mal die OSCARS®

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wird 2023 für Deutschland das erfolgreichste Jahr bei den OSCARS®? Mit neun Nominierungen geht das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" als ein Favorit ins Rennen um die bedeutendste Filmauszeichnung der Welt. Zum 25. Mal in Folge überträgt ProSieben in der Nacht von Sonntag, 12. März 2023, auf Montag, 13. März 2023, die Verleihung des ACADEMY AWARDS® live. Ab 23:30 Uhr bringt Moderator Steven Gätjen den Hollywood-Glamour vom Roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles in die deutschen Wohnzimmer. Steven Gätjen: "Ich bin sehr dankbar, dass mir ProSieben nach wie vor vertraut und mich nach L.A. schickt und auch, dass das Publikum immer so großartig mit mir mitfiebert. Ich genieße es jedes Mal in vollen Zügen, alle Situationen, in denen es menschelt, live und unerwartet kommt."

Kann "Im Westen nichts Neues" als erster deutscher Film einen Goldjungen in der Königskategorie "Bester Film" gewinnen? Noch nie zuvor bekam ein deutscher Beitrag so viele Nominierungen (u. a. als "Bester Film", "Bester internationaler Film", "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Beste Kamera") wie die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque. Vor exakt 40 Jahren wurde "Das Boot" von Wolfgang Petersen sechs Mal nominiert - ging jedoch leer aus. "Im Westen nichts Neues" konnte bereits bei den BAFTAs, dem wichtigsten britischen Filmpreis, mit sieben Auszeichnungen glänzen, setzte sich u. a. als "Bester Film" gegen die ebenfalls OSCAR®-nominierten "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once" und "Tár" durch. Steven Gätjen: "Ich freue mich tierisch, dass das Team rund um 'Im Westen nichts Neues' für diesen beeindruckenden Film auch international so viel Anerkennung bekommt. Es ist schön zu sehen, dass weltweit anerkannt wird, wieviel kreatives Talent es hierzulande gibt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass 'Im Westen nichts Neues' nicht nur durch die Nominierungen, sondern auch durch die OSCARS®, die der Film gewinnen wird, Geschichte schreibt." *

Präsentiert wird die 95. OSCAR®-Gala von Jimmy Kimmel. Der US-Late-Night-Star moderierte die ACADEMY AWARDS® bereits 2017 und 2018.

Die Liveübertragung wird auf ProSieben barrierefrei mit Untertiteln für Hörgeschädigte (Teletext S. 149) und erstmals auch mit Audiodeskription für stark seheingeschränkte Zuschauer:innen ausgestrahlt. (Infos: prosieben.de/barrierefrei)

*Das komplette Interview mit Steven Gätjen: www.prosieben.de/oscars-interview

Noch mehr News, Infos und Hintergrund-Storys rund um die OSCARS® gibt es auf prosieben.de/oscars sowie auf den Facebook-, Instagram- und TikTok-Accounts von ProSieben, "red." und "taff".

Bereits am Donnerstag, 9. März 2023, berichtet "red." ab 23:05 Uhr direkt aus Los Angeles. Moderatorin Viviane Geppert ist auf der Suche nach den neuesten und verrücktesten Trends sowie News aus Hollywood.

Die OSCARS® 2023 auf ProSieben und Joyn:

Sonntag, 12. März 2023

23:30 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown - live vom Red Carpet"

01:00 Uhr: "OSCAR® 2023 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A."

Montag, 13. März 2023

17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2023"

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell