ProSieben

Gewonnen: 5 Millionen Zuschauer:innen für "Schlag den Star"

ProSieben ist stärkster Sender am Samstag

Olaf Schubert gewinnt gegen Michael Mittermeier

Unterföhring (ots)

1. Oktober 2023. Selten steigt jemand so spektakulär in ein "Schlag den Star"-Duell ein: Olaf Schubert gewinnt am Samstagabend die ersten sechs Spiele in Folge gegen Michael Mittermeier. Doch der bayerische Comedian kämpft sich zurück ins Spiel. Nach einem abgewehrten Matchball in Spiel 12, muss sich Mittermeier in Spiel 13 allerdings geschlagen geben. Olaf Schubert gewinnt "Schlag den Star" auf ProSieben mit 62:29 Punkten.

Stark: "Schlag den Star" macht ProSieben zum erfolgreichsten Sender am Samstag. Gute 12,8 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen das Duell der Comedians. Insgesamt sehen 5,08 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) die Show.

Olaf Schubert freut sich: "Es war sportlich, erbaulich, stellenweise sogar dramatisch, aber mit einer dezenten Prise Heiterkeit verbunden. Und somit gewürzt durch den Sieg insgesamt eine gelungene Freizeitveranstaltung. Viel besser als Kohlen-Schippen."

Michael Mittermeier rekapituliert den Abend nochmal: "Es war ein heavy Fight. Die ersten Spiele haben mich ein bisschen weggeblasen. Und es war immer so knapp. Wenn du vier Mal so knapp bist - das Mindset fährt dann runter und du denkst dir: 'Kann ich noch was?' Und dann musst du runterkommen, wieder auf Null und Freude. Aber das Schöne ist: Es hat Spaß gemacht, es waren so tolle Spiele und das mir den Fight gerettet. Ich bin dann einfach in den Spaß eingestiegen. Let's have fun. Großartig. Ich bin happy, obwohl ich nicht gewonnen habe."

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star", am 4. November, tritt Tom Beck gegen Axel Stein an.

Michael Mittermeier gegen Olaf Schubert - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Luftballons platzen

Vor Michael Mittermeier und Olaf Schubert schweben jeweils hundert heliumgefüllte Luftballons. Wer mit Hilfe eines Dartpfeils schneller alle Ballons zum Platzen bringt, gewinnt. Der selbsterklärt Schreckhaftere von beiden, Olaf Schubert, entscheidet Spiel 1 für sich. 1:0 für ihn.

Spiel 2 - Song-Battle

Die Gegner performen jeweils drei Songs, die sie sich selbst ausgesucht haben. Die Zuschauer können währenddessen abstimmen, welche Darbietung sie mehr überzeugt. Mit seiner kreativen Herangehensweise und mit weniger Text überzeugt Olaf Schubert. Er geht mit 3:0 in Führung.

Spiel 3 - Länder schieben

Die Spieler sehen eine Weltkarte auf der nur die Länder Kanada, Ägypten und Japan zu sehen sind. Elton nennt ihnen ein Land, dessen Umriss auf dem Bildschirm erscheint. Diesen sollen Olaf und Michael nun möglichst genau auf der Karte platzieren. Auch dieses Spiel geht an Schubert. Er führt mit 6:0.

Spiel 4 - Wasserpumpe

Erstes Außenspiel des Abends: Mit einer Handwasserpumpe spritzen die beiden Gegner durch einen Gartenschlauch Wasser auf eine Waage. Die Neigung der Waage zeigt an, wer das Spiel gewinnt. Schon wieder entscheidet Olaf Schubert ein Duell für sich. Er baut seine Führung auf 10:0 weiter aus.

Spiel 5 - E-Gokart

Mit einem E-Gokart fahren die Comedians gleichzeitig über einen Parcours. Elektrischen Anschub gibt es nur zum Start - den Rest der Strecke treten sie in die Pedale. Wer zeigt sich trittsicherer - und vor allem schneller? Beide sind stark: Einen Durchgang fahren Olaf und Michael auf die hundertstel Sekunde gleich schnell. Doch am Ende holt Schubert sich die Punkte. Es steht 15:0.

Spiel 6 - Rechenzeichen

"Mit Mathematik spielt man nicht", erklärt Olaf Schubert. Elton zeigt beiden Gegnern Rechnungen - allerdings ohne die Rechenzeichen. Diese sollen Mittermeier und Schubert einsetzen, sodass die Aufgabe korrekt gelöst ist. Dank wohlbedachtem Punkt vor Strich geht auch dieses Spiel an den Mann mit den Pullundern. 21:0 für Schubert.

Spiel 7 - Road Tennis

Wie Tischtennis auf dem Boden. Nach kurzem Einspielen kämpfen die Gegner auf Augenhöhe. Und nach knapp drei Stunden findet Mittermeier mit "Road Tennis" ins Spiel und holt sich seine ersten Punkte. Es steht 21:7 für Schubert.

Spiel 8 - Strohhalm fangen

Mit dem Mundwerk verdienen beide ihr Geld, doch wer zeigt sich in diesem Spiel erfolgreicher? Die Papierhülle eines Papier-Strohhalms pusten beide Gegner senkrecht nach oben. So, dass er eine Höhenmarkierung erreicht. Anschließend müssen sie die Hülle mit einer Hand fangen. Das gelingt Olaf Schubert besser. Er baut seine Führung auf 29:7 aus.

Spiel 9 - Hitster

Gespielte Popsongs sollen die beiden Comedians in eine chronologische Reihenfolge bringen. Wer schätzt die Titel besser ein? Dank Mittermeiers Unkenntnis des "Westerlands" gewinnt Olaf Schubert auch dieses Spiel. 38:7 für den Pullunder-Träger.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

Rotes Sakko, knifflige Frauen - das Original natürlich nur bei "Schlag den Star". Nach einem Unentschieden geht es in die Schätzfrage - die Mittermeier genauer beantwortet. Er holt sich zehn Punkte. Es steht 38:17 für Schubert.

Spiel 11 - Einkaufswagen

Die Gegner starten mit einem Einkaufswagen in den Studioparcours. Unterwegs sollen sie neun weitere einsammeln. Wer kommt schneller mit den zehn Wagen ins Ziel? Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit sind gefragt. Dank der besseren Strategie gewinnt Olaf Schubert das Spiel. Sein Vorsprung wächst auf 49:17.

Spiel 12 - Tisch-Schnipsen

Schnips by schnips: Im Studio werden zehn Bartische in einer Reihe aufgestellt. Schubert und Mittermeier schnipsen ihre jeweiligen Spielsteine nun von einem Tisch zum nächsten. Der erste Spielstein auf dem letzten Tisch gewinnt. Beide haben Schwierigkeiten beim Warmschnipsen. Doch Mittermeier kämpft sich noch einmal zurück ins Spiel. Es steht somit 49:29 für Olaf Schubert.

Spiel 13 - Setzen, 10!

Elton liest den Gegnern eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten vor. Sie können nun insgesamt zehn Punkte auf die Antworten verteilen. Wer mehr Punkte auf die richtige Antwort setzt, gewinnt. Und das ist Olaf Schubert. Er gewinnt Spiel 13 und "Schlag den Star" mit 62:29.

Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 30.09.2023 (vorläufig gewichtet: 01.10.2023)

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell