Das gibt es nur bei "The Masked Singer": Ein Toastbrot, ein Fliegenpilz und ein Seepferdchen singen gemeinsam auf der Bühne

Carolin Kebekus rätselt

DER IGEL lässt die Spinne DIAMANTULA leuchten. DER TOAST, DER PILZ und DAS SEEPFERDCHEN machen auf der Musikbühne gemeinsame Sache und DER SCHUHSCHNABEL legt dem FROTTEEFANT nicht nur die (Musik-)Welt zu Füßen. Willkommen bei "The Masked Singer"!

In der dritten Live-Sendung der ProSieben-Erfolgsshow (Samstag, 15. April 2023, 20:15 Uhr) performen die sieben Masken im Duett oder zu dritt jeweils einen Gemeinschaftssong. Wer überzeugt die Zuschauer:innen? Wer muss die Maske lüften?

Carolin Kebekus rätselt mit Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam: Welche Stars stecken unter den Masken? Für die Komikerin ist es bereits der sechste Einsatz als Gast-Detektivin seit dem Sendestart von #MaskedSinger (2019) auf ProSieben. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt.

"The Masked Singer" - die achte Staffel, samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

