"The Masked Singer": Sind DAS KÄNGURU und DAS SEEPFERDCHEN verheiratet?

Weiß Ihre Frau, was Sie Samstagabend machen? Weiß es Ihr Mann? Jan Josef Liefers (DAS KÄNGURU) gibt nach der Demaskierung bei "The Masked Singer" letzten Samstag zu: "Niemand wusste, dass ich hier mitgemacht habe." Selbst vor seiner Familie habe er die Teilnahme verheimlicht. Doch was, wenn Ehefrau Anna Loos dieselbe Taktik fährt? Die Zuschauer:innen in der JoynMe-App sind sich sicher: Anna Loos verbirgt sich unter dem SEEPFERDCHEN. Auch die Fans in den sozialen Medien haben die Schauspielerin unter Verdacht: "Stellt euch vor, das Seepferdchen ist wirklich Anna Loos. Wie witzig wäre das denn?" - Twitter-Userin @Eilap992. Doch auch andere Namen scheinen plausibel: Für Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam ist der Einsiedlerkrebs an der Seite des Seepferdchens ein klares Indiz für ein Gesangsduo: Sie vermuten AnNa R. (Rosenstolz) unter der Maske. In der JoynMe-App werden außerdem Anke Engelke und Lena Gercke als heiße Tipps gehandelt.

Am Samstag, 8. April 2023, geht "The Masked Singer" um 20:15 Uhr auf ProSieben in die zweite Runde. Rick Kavanian ist zu Gast und versucht gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey dem SEEPFERDCHEN, dem SCHUHSCHNABEL, dem FROTTEEFANT, dem IGEL, dem TOAST, dem PILZ, DIAMANTULA und dem WASCHBÄR auf die Schliche zu kommen.

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt.

"The Masked Singer" - die achte Staffel, samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

