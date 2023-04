ProSieben

Neue #GNTM-Kandidatin Zuzel (50): "Frauen über 50 müssen sichtbarer werden"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

5. April 2023. Nicole (49, Offenbach am Main) kann es kaum erwarten, dass es endlich für sie bei "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" losgeht: "Ich war ja immer für meine Familie und Kinder da. Jetzt ist wieder Zeit für mich." Gemeinsam mit Charlene (52, Georgensgmünd), Ina (44, Neuss), Maike (23, Hanau), Marielena (52, Frankfurt am Main), und Zuzel (50, Kissing) wurden sie von Heidi Klum höchstpersönlich als Kandidatin ausgewählt. Damit erhöht die Model-Chefin die Anzahl ihrer Models in der achten Woche (6. April) schlagartig von 13 auf 19 - das gab es so noch nie!

Auch Neuzugang Zuzel (50) ist voller Vorfreude: "Für mich ist es gigantisch, dass wir Frauen über 50 dabei sein dürfen. Wir müssen sichtbarer werden. Meistens sieht man immer nur die jungen Mädels."

Um ihrem Traum "Germany's Next Topmodel" zu werden näher zu kommen, müssen die sechs neuen Kandidatinnen gleich am ersten Tag nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei.

Heidi Klum: "Genauso wie die anderen Models müssen meine Newcomer-Models ihr Sedcard-Foto shooten und danach zwei verschiedene Walk-Stile präsentieren. Einen sexy Walk in Unterwäsche und den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni."

Trotzdem gibt es Kandidatinnen, die das alles "super unfair" finden. Heidi Klum: "Ich kann das gut verstehen, dass die eine oder andere Kandidatin so empfindet, aber es hätte auch eine von ihnen treffen können. Dann wären sie jetzt als Nachzüglerinnen dazugestoßen. Und: Am Ende des Tages mache ich die Regeln."

Wie werden sich die neuen Kandidatinnen schlagen? Wie werden sie in die Gruppe aufgenommen? Wer kommt weiter? Und wer wird am Ende "Germany's Next Topmodel"?

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 18. Staffel ab 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt: Tina Land, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell