"The Masked Singer" klarer Marktführer am Samstagabend bei den jungen Zuschauer:innen

Jan Josef Liefers begeistert als DAS KÄNGURU

Unterföhring (ots)

Starker Staffelstart für "The Masked Singer" und eine überraschende Demaskierung. Mit einem hervorragenden Marktanteil von 17,9 Prozent dominiert ProSieben den Samstagabend in der jungen Zielgruppe (Z. 14-49 J.). 5,39 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) verfolgen den Start der achten Staffel von Deutschlands größtem TV-Rätsel.

Die KÄNGURU-Maske hebt "Tatort"-Rechtsmediziner Jan Josef Liefers: "Das war ganz toll. Das KÄNGURU würde jetzt sagen 'Das war die niceste Party, zu der ich je eingeladen wurde.' Das ist das absolut verrückteste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe - und ich habe schon viele verrückte Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe hier sechs Kilogramm verloren, also Rea, das empfehle ich Dir auch ..." scherzt der Schauspieler nach seiner Demaskierung. Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert mit sehr guten 12,3 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). Mit 9,4 Prozent holt sich ProSieben die klare die Tagesmarktführung bei den jungen Zuschauer:innen am Samstag.

DAS KÄNGURU führt alle hinters Licht

DAS KÄNGURU eröffnet mit "Blurred Lines" (Robin Thicke) die achte Staffel von #MaskedSinger. Im Rateteam herrscht zunächst Ratlosigkeit. Ruth Moschner tippt auf Götz Alsmann, Rea Garvey denkt an Rapper Kool Savas und Rategast Wincent Weiss glaubt, Jakob Lundt erkannt zu haben. Auch die Zuschauer:innen liegen mit ihren ersten Vermutungen in der JoynMe-App falsch. Die Tipps reichen von Dirk Nowitzki über Michael Bully Herbig bis hin zu Sido. Erst kurz vor der Demaskierung tippt Rea Garvey auf Jan Josef Liefers. Und behält Recht. "Ich wäre gerne noch weiter dabei gewesen. Das hier ist wirklich eine Welt und ich kann nur sagen: Jeder, der Angst hat, hier mitzumachen und sich noch nicht getraut hat - macht es einfach. Euch kann nichts passieren, außer, dass ihr schwitzt und hinterher etwas schlanker seid", resümiert Jan Josef Liefers im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel.

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der zweiten Folge von "The Masked Singer" am Karsamstag, 8. April 2023, geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter DER FROTTEEFANT, DER PILZ, DER IGEL, DER SCHUHSCHNABEL, DAS SEEPFERDCHEN, DER WASCHBÄR, DER TOAST und DIAMANTULA?

"The Masked Singer" - die achte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

