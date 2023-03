ProSieben

Goodbye, Meredith Grey! ProSieben feiert den Abschied von "Grey's Anatomy"-Ikone Ellen Pompeo mit der 19. Staffel ab Montag, 24. April

15. März 2023. Ellen Pompeo zieht ein letztes Mal den OP-Kittel imGrey Sloan Memorial Hospital an."Ich bin ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey, und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne die besten Fans der Welt." Mit diesen Worten verabschiedet sich die "Grey's Anatomy"-Ikone. ProSieben zeigt die letzten Folgen mit ihr ab Montag, 24. April.

Ob Flugzeugabsturz, Amoklauf oder den Verlust ihres Kollegen und Ehemannes Dr. Shepherd aka McDreamy (Patrick Dempsey) - Dr. Meredith Grey hat in ihrer Krankenhaus-Karriere alles gemeistert. Doch nachdem ihre Tochter immer wieder an Panikattacken leidet, fasst sie einen folgenschweren Entschluss: Meredith gibt ihren Chefarztposten auf und zieht mit ihrer Familie nach Boston. Dort will sie ein ruhigeres Leben führen und gemeinsam mit Jackson (Jesse Williams) an einem Mittel gegen Alzheimer forschen.

Kleiner, großer Trost für alle Meredith-Anhänger:innen: "Die Show muss weitergehen, und ich komme auf jeden Fall für einen Besuch zurück", verrät Ellen Pompeo zum Abschied.

ProSieben zeigt die neuen Folgen der 19. Staffel der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" ab Montag, 24. April 2023 zum Start einmalig um 21:15 Uhr und dann immer um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Die erste Folge der 19. Staffel "Grey's Anatomy" ist bereits ab dem 17. April, sieben Tage vor der Free-TV-Premiere, auf Joyn abrufbar.

Der ProSieben Serien-Montag am 24. April im Überblick:

20:15 Uhr - Start der sechsten Staffel "Seattle Firefighters"

21:15 Uhr - Start der 19. Staffel "Grey's Anatomy"

22:15 Uhr - Neue Folge "Seattle Firefighters"

Der ProSieben Serien-Montag ab 1. Mai im Überblick:

20:15 Uhr - Neue Folge der 19. Staffel "Grey's Anatomy"

21:15 Uhr - Neue Folge der sechsten Staffel "Seattle Firefighters"

