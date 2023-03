Unterföhring (ots) - 12. März 2023.Mann, oh, Mann, was für ein Duell! Mit Siegeswillen und Fairness kämpfen Jeanette Biedermann und Janin Ullmann am Samstagabend live bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Nachdem die Führung mehrfach wechselt, legt Janin zum Finale einen Durchlauf hin und gewinnt vier Spiele ...

