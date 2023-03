ProSieben

Stark: Janin Ullmann gewinnt bei "Schlag den Star" gegen Jeanette Biedermann

5,9 Millionen Zuschauer:innen auf ProSieben

Unterföhring (ots)

12. März 2023.Mann, oh, Mann, was für ein Duell! Mit Siegeswillen und Fairness kämpfen Jeanette Biedermann und Janin Ullmann am Samstagabend live bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Nachdem die Führung mehrfach wechselt, legt Janin zum Finale einen Durchlauf hin und gewinnt vier Spiele in Folge. Damit sichert sie sich nach 13 Spielen den Sieg mit 70:21 Punkten.

Gute 12,4 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Duell. 5,9 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) sehen die Show auf ProSieben.

Die glückliche Gewinnerin Janin Ullmann schildert ihre Eindrücke: "Es war saugeil. Am Anfang war ich kurz frustriert. Ich dachte, ich komme gar nicht mehr rein. Da musste ich versuchen mich selbst ruhig zu halten. Ich war mit meinen Gedanken überall, nur nicht bei mir. Ab dem Becherspiel bin ich dann gut ins Spiel gekommen. Mega geil. Ich werde das nie vergessen. Ich habe einen Adrenalinpegel bis ... ich weiß gar nicht wohin. Und ich glaube, ich werde den auch noch ein paar Stunden halten. "

Jeanette Biedermann zieht ebenfalls ein positives Fazit: "Es war total schön. Es hat Riesen-Spaß gemacht. Und es war die ganze Zeit ganz knapp zwischen uns. Das hat die Spannung nach oben getrieben. Ich habe es geliebt und ich freue mich für Janin. Ich habe von Anfang an gesagt: 'Ich gönne es mir, aber ich gönne es genauso ihr'. Es war ein schönes Happening und ein schöner Ausgang."

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" treten mit The BossHoss und Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ("Bratwurst und Baklava") erstmals zwei Duos gegeneinander an.

Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Kissenschlacht

Jeannette und Janin stehen sich auf einem Holzbalken gegenüber. Mit einem Kissen sollen sie sich gegenseitig vom Balken runterhauen. Mit viel Spaß gewinnt Jeanette das erste Spiel. 1:0 für die Sängerin.

Spiel 2 - Vater-Mutter-Kind

Elton zeigt den Gegnerinnen das Foto eines Kindes prominenter Eltern. Janin und Jeanette sollen nun Vater oder Mutter des Kindes nennen. Auch hier kann sich Biedermann durchsetzen. Es steht 3:0 für sie.

Spiel 3 - Verkabeln

Ob technisches Knowhow hier von Vorteil ist? Zehn unterschiedliche Kabel sollen die Gegnerinnen in die jeweils richtige Buchse stecken. Die Herausforderung? Sie können die Buchsen nicht sehen, sondern nur erfühlen. Wer verbindet schneller alle Kabel richtig? Jeanette Biedermann legt einen Durchmarsch hin und entscheidet das dritte Spiel in Folge für sich. Es steht 6:0 für sie.

Spiel 4 - Speedstacking

Die Gegnerinnen sollen eine 3-2-1-Pyramide aus Bechern aufbauen. Wer hat das flottere Händchen? In rekordverdächtiger Geschwindigkeit gewinnt Janin ihr erstes Spiel souverän. Sie verkürzt auf 6:4 für Jeanette.

Spiel 5 - Fremdsprachen

Elton nennt und zeigt ein Wort in unterschiedlichen Fremdsprachen. Wer als erste die deutsche Übersetzung des Wortes nennt, gewinnt. Mit dem Sieg in Spiel 5 geht Janin in Führung. Es steht 9:6 für die Moderatorin.

Spiel 6 - Workout Bike

Auf einem Dreirad, das wie ein Crosstrainer im Stehen gefahren wird, flitzen die Gegnerinnen parallel durch einen U-förmigen Parcours. Jeanette fegt schneller um die Kurve und reißt die Führung wieder an sich. 12:9 für Biedermann.

Spiel 7 - Metalldetektor

In zwei Sandkästen sollen die beiden Frauen mit Hilfe eines Metalldetektors Gegenstände finden. Wer findet in der vorgegebenen Zeit mehr? Janin beweist Stärke an der Schaufel und geht mit 16:12 in Führung.

Spiel 8 - Masken-Memory

Jeanette und Janin spielen Memory mit Bildern der "The Masked Singer"-Masken. Wer findet als erste acht Pärchen? Die TMS-Discokugel hat hier das Nachsehen, Janin entscheidet das Spiel für sich und baut ihren Vorsprung auf 24:12 aus.

Spiel 9 - Seil-Ball

"Es hat was mit Geschick zu tun", kündigt Elton das Spiel an. Über ein gespanntes Springseil sollen die Gegnerinnen Bälle in darunterstehende Becher manövrieren. Wer hat das bessere Einschätzungsvermögen und die ruhigere Hand? Jeanette Biedermann beweist hier Ausdauer und Nerven, ganz knapp entscheidet sie "Seil-Ball" für sich. Mit 24:21 kommt die Sängerin Janin näher.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

Natürlich wieder rotes Sakko. Natürlich wieder Jubel im Publikum. Das wohl beliebteste Spiel bei "Schlag den Star" geht souverän an Janin. 34:21 für Ullmann.

Spiel 11 - Gleich-Laufen

Jeanette und Janin laufen zwischen drei Buzzern hin und her und sollen diese in jeweils gleichem, von Elton festgelegten Zeitraum, betätigen. Timing ist gefragt und Janins innerer Timer ist unüberboten. Sie hat die geringste Abweichung von der vorgegebenen Zeit und baut ihren Vorsprung auf 45:21 weiter aus.

Spiel 12 - Das Tor

Die Gegnerinnen rollen gleichzeitig eine Kugel in ein Garagentor. Dieses schließt sich stetig. Wessen Ball als letztes noch durchs Tor geht, bekommt einen Punkt. Auch hier profitiert Janin vom guten Timing. Sie entscheidet auch dieses Spiel für sich. 57:21 für die Moderatorin.

Spiel 13 - Musik rückwärts

Elton spielt für Jeanette und Janin Songs rückwärts ab. Sie müssen die Songtitel nennen. Mit "Wonderwall" sichert sich Janin auch hier den Sieg und gewinnt damit "Schlag den Star" mit 70:21 Punkten.

Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 11.03.2023 (vorläufig gewichtet: 12.03.2023)

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell