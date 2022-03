ProSieben

Kylie Minogue, Gianna Nannini oder Paul Potts? Welche internationalen Stars singen bei "The Masked Singer" auf ProSieben?

Steckt Paul Potts unter der Maske des KOALA? Das denkt zumindest Rea Garvey. Die Zuschauer:innen tippen in der ProSieben-App hingegen auf Rolando Villazón. Singt etwa Gianna Nannini unter dem ORK? Oder glänzt Kylie Minogue als DISCOKUGEL? Die spannende Rätselsaison ist eröffnet. In der zweiten "The Masked Singer"-Ausgabe (Samstag, 26. März 2022, live um 20:15 Uhr) lässt ProSieben Deutschland weiter rätseln. "Ich finde diese Staffel echt schwer", stellt Rea Garvey im Rateteam fest. Kann Musiker und Moderator Giovanni Zarrella, der Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützt, das Rätsel knacken?

Welche Stars singen unter den neun Masken?

Die Zuschauer:innen feiern die ProSieben-Show in den sozialen Medien: "Das ist die beste Staffel von allen. Ich weiß, es geht nicht um die Stimme, aber ihr habt so gute Sänger dieses Jahr. Wie wollt ihr das noch toppen?" (Gianni Arena, Facebook). Sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen vermuten unter den Masken zahlreiche internationale und nationale Stars. Die vielseitigen Tipps reichen von Kylie Minogue, Gianna Nannini und Paul Potts bis hin zu Helene Fischer, Anke Engelke, Carolin Kebekus, Mark Keller, Otto Waalkes, Harald Schmidt und Howard Carpendale. Am Ende der zweiten #Masked Singer-Liveshow fällt eine weitere Maske. Welche Stars stecken wirklich unter dem ORK, dem GORILLA, der MÖWE, dem SEESTERN, der DISCOKUGEL, GALAX'SIS, dem ZEBRA und dem DORNTEUFEL? Moderator Matthias Opdenhövel freut sich nach seiner Genesung ganz besonders, wieder Teil des #MaskedSinger-Universums zu sein. Die Live-Show aus Köln wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.

Dazu können die Zuschauer:innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Tipps können jederzeit in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die sechste Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

