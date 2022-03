ProSieben

"Bei 'Lucky Stars' agiert der Kandidat wie ein Bundestrainer." Christian Düren moderiert ab Dienstag die neue ProSieben-Show

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

6. März 2022. ProSieben setzt auf die Fünf: "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" startet am Dienstag, 8. März 2022, um 20:30 Uhr. In der neuen ProSieben-Show können fünf Prominente pro Folge bis zu 200.000 Euro für einen Kandidaten oder eine Kandidatin erspielen.

"'Lucky Stars' ist ein Quiz, in dem der Kandidat eine sehr spezielle Rolle hat: Er agiert wie ein Bundestrainer", skizziert Moderator Christian Düren das Prinzip der neuen Quiz-Game-Show auf ProSieben. Wie genau meint er das? "Es kommt auf ein gutes Einschätzungsvermögen und eine gute Taktik an, denn um am Ende zum Erfolg zu kommen, muss der Kandidat sehr gut überlegen, welchen Prominenten er zu welchem Zeitpunkt für welche Kategorie spielen lässt." Selbst für alte Showhasen sei "Lucky Stars" eine ganz neue Situation: "Die Tatsache, dass der Kandidat den Prominenten dabei beobachtet, wie er für ihn Geld erspielt, erhöht den Druck noch einmal enorm. Das absolut Besondere ist das Finalspiel, in dem selbst der abgezockteste Promi nasse Hände bekommt", verspricht der Moderator hochspannende Showmomente.

"Bundestrainer" in Folge 1 ist der 24-jährige Sebastian aus Köln. Seine "Lucky Stars" sind Evelyn Burdecki, Moritz Bleibtreu, Oliver Pocher, Wigald Boning und Oliver Korittke. Weiß Wigald Boning, welche Emojis Angela Merkel am häufigsten verwendet? Kann Oliver Pocher unter Zeitdruck Socken sortieren? Wie gut kennt Moritz Bleibtreu den europäischen Hochadel? Und halten Oliver Korittke und Evelyn Burdecki dem Druck im Finalspiel stand, wenn sie auf einen Schlag eine auf sie gesetzte Summe verdoppeln oder verlieren können?

Produziert wird "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" von der Redseven Entertainment GmbH.

Einscannen. Mitquizzen. Gewinnen: In Berlin, München und Köln sind in der ganzen Stadt QR-Codes verteilt, die zum "Lucky Stars Quiz" führen.

"Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" - fünf Folgen ab 8. März 2022 auf ProSieben und auf Joyn.

Die erste Folge "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" startet um 20:30 Uhr nach dem "Ukraine SPEZIAL - Krieg in Europa".

Das komplette Interview mit Christian Düren finden Sie hier.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell