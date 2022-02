ProSieben

Long COVID-Sprechstunde: #ZOL beantwortet am Mittwoch ab 18 Uhr Zuschauer:innen-Fragen am Expert:innen-Telefon

Unterföhring (ots)

Long COVID-Symptome - und was jetzt? #ZOL bietet Betroffenen am Mittwoch, 23. Februar, Hilfe: In der Long COVID-Sprechstunde beantworten ab 18:00 Uhr die drei Ärztinnen Dr. med. Sezer Melisande Lammers (Chefärztin der Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, MEDICLIN Klinik Reichshof), Dr. Katharina Grobholz (Oberärztliche Leitung der neuro-psychiatrischen Post-Covid-Ambulanz München) und Dr. Leila Kyavar (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie der neuro-psychiatrischen Post-Covid-Ambulanz München) die Fragen der Zuschauer:innen und beraten Betroffene unter der kostenfreien Nummer 0800-4766661. In der Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." (ab 21:25 Uhr, ProSieben) schauen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel live bei der Telefonsprechstunde vorbei, sprechen mit den Ärztinnen über häufig gestellte Fragen und holen hilfreiche Tipps dazu ein.

Nicht nur physische Langzeitfolgen können Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion begleiten. Immer wieder treten auch kognitive Begleiterscheinungen auf, über die häufig weniger gesprochen wird. Wie etwa der sogenannte "Brain Fog" (Hirnnebel). Dabei kommt es z.B. vor, dass Betroffene Worte vergessen oder unter Konzentrationsproblemen leiden. So auch ProSieben-Reporterin Marlen Peters (31): "Es ist nicht so, wie wenn dir in einem Gespräch mal ein Wort nicht einfällt, aber du kannst es trotzdem umschreiben. Ich bin einfach komplett blank. Ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen wollte. Und ich merke, dass mein Hirn gar nicht daran arbeitet, eine Lösung zu finden. Es ist, als würden Grillen in meinem Kopf zirpen." Im ProSieben-Journal lässt sie sich auf der Suche nach Antworten begleiten und spricht im Studio darüber wie sich "Brain Fog" auf ihr Leben auswirkt.

Ein Kurzinterview mit Marlen Peters finden Sie auf der ProSieben-Presselounge.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 23. Februar 2022, 21:25 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zum Journal: #ZOL

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 email: frank.wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Carolin Klema email: carolin.klema@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell