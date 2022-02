ProSieben

Premiere: Für die neue Staffel wird ein "The Masked Singer"-Fan zum Masken-Designer

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Premiere bei "The Masked Singer": In der sechsten Staffel wird zum ersten Mal ein #MaskedSinger-Fan zum Masken-Designer. Seit Wochen tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner daran, das Fantasiewesen aus der Feder eines jungen #MaskedSinger-Fans in die Realität umzusetzen. Diese und neun weitere fantastische Masken erstrahlen ab Samstag, 19. März (20:15 Uhr, ProSieben) auf der Bühne der besten, verrücktesten Show. Vergangenen Herbst rief ProSieben alle Fans unter 15 auf, ihre verrücktesten Vorschläge für eine Maske der sechsten Staffel einzusenden. Tausende kreative Entwürfe sind innerhalb kürzester Zeit eingegangen - einer wurde auserwählt und wird nun für die neue Staffel umgesetzt.

Präsentiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Die sechste Staffel "The Masked Singer", ab 19. März immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt: Petra Dandl, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 -1169/1172 email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: Stephanie.Bruchner@seven.one

ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell