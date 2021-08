Emotionale Balance, Gesund und Glücklich Gießen - Marion Hermann gilt als die Koryphäe, wenn es um die Balance von Körper, Geist & Seele geht

Marion Hermann

Gesund und glücklich leben, das ist das Motto der Naturheilpraxis von Marion Hermann, Heilpraktikerin. Marion Hermann ist es ein wichtiges Anliegen, dass Menschen ihr ganzes Potenzial leben können und wieder in ihre Balance kommen. Die innere Ausgeglichenheit von Körper, Geist und Seele wiederzuerlangen, auf diesem Weg bietet die Heilpraktikerin Marion Hermann ihren Klienten reichhaltige und kompetente Unterstützung. Es ist ihre eigene Lebensgeschichte, welche Marion Hermann auf den Weg geführt hat, eine Heilpraktiker Ausbildung zu absolvieren, um Menschen eine Zeit lang auf dem Weg zur Gesundheit zu begleiten.

Es ist das erklärte Ziel, Klienten zu einer neuen Bewusstwerdung zu verhelfen, damit sie ein glückliches und vor allem gesundes Leben führen können. Jeder Mensch ist ein Individuum und hat eigene Lernthemen, die es zu verarbeiten gilt. Dieses Annehmen und dann auch Auflösen dieser Themen gehört mit zur Arbeit der Heilpraktikerin und Spezialistin für Emotionale Balance Marion Hermann. Klienten lernen sich so auf eine bewusste Art und Weise selbst ganz neu kennen und bewerten ihre Probleme des täglichen Lebens aus einem ganz anderen Blickwinkel, genau darin ist schon die Chance für die Lösung verborgen. Wer sich diesen Lebensthemen stellt und sie mit Hilfe der Heilpraktikerin Marion Hermann aufdeckt und bearbeitet, wird nicht nur gesünder, sondern erlebt eine ganz neue emotionale Freiheit, was sich beispielsweise auch in wundervollen Beziehungen zu anderen Menschen widerspiegelt.

Die ganzheitliche Gesundheitsberatung ist aber nur ein Schwerpunkt des vielfältigen therapeutischen Spektrums der Naturheilpraxis von Marion Hermann. Denn auf einer feinstofflichen Ebene bietet die Heilpraktikerin ihren Klienten auch energetische Heilverfahren an, welche nicht nur symptomorientiert sind, sondern tiefgreifende Veränderungen auf seelischer Ebene bewirken können. Angelehnt an die Wissenschaft der Quantenphysik geht die klassische Naturheilkunde davon aus, dass Krankheiten nichts anderes sind als ein Ungleichgewicht des Energiesystems. Mithilfe unterschiedlicher Techniken, wie beispielsweise Akupunktur, Akupressur, Aura Soma, Enneagramm-Homöopathie oder Bachblüten, wird jeweils ein individuelles Therapieprogramm zusammengestellt, um den Organismus eines Klienten mit positiven energetischen Informationen zu versorgen, um auf diese Art und Weise alle Ungleichgewichte wieder zu beseitigen.

Vor dem Einsatz einer Heilmethode legt die Heilpraktikerin und Spezialistin für Emotionale Balance Marion Hermann selbstverständlich großen Wert darauf, jeden Patienten in einem ausführlichen Anamnesegespräch gut kennenzulernen und auf seine spezifischen Bedürfnisse einzugehen. Auch die sogenannte Kinesiologie ist ein feinstoffliches, energetisches Verfahren, welches von der Heilpraktikerin Marion Hermann mit großem Erfolg zur Lösung von Dysbalancen und Blockaden eingesetzt wird. Ein besonderes Anliegen ist der Heilpraktikerin Marion Hermann auch die Hilfe für Menschen mit Übergewicht. Sie bietet daher ein eigenes Onlineprogramm mit Übungen unter anderem aus Meditationen, Hypnose und Motivationstraining an, damit Menschen über einen Zeitraum von 8 Wochen mit qualifizierter Begleitung in die Lage versetzt werden, gesund und glücklich ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Zu diesem Zweck finden innerhalb der Betreuungszeit auch Live Webinare, sowie Einzelcoachings und ein Energieausgleich statt. Jede Woche lernen die Klienten ein anderes wertvolles Modul kennen, um ihre bisherigen Ernährungsgewohnheiten zu erkennen und langfristig zu verändern. Dazu gehören auch Selbstliebe, das Auflösen emotionaler Blockaden und der eigene Umgang mit Stress.

