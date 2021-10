ProSieben

Singen der Astronaut Alexander Gerst und der Milliardär Carsten Maschmeyer bei "The Masked Singer"?

Steven Gätjen unterstützt Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam

Das Rätsel geht weiter. Steckt unter dem STINKTIER vielleicht der Unternehmer und Milliardär Carsten Maschmeyer? Schwebt der Astronaut Alexander Gerst als DER PHÖNIX über die Bühne? In der dritten Ausgabe der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" unterstützt Steven Gätjen am Samstag, 30. Oktober 2021, live um 20:15 Uhr, Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Kommt der Moderator dem ein oder anderen Star auf die Schliche?

Noch acht Masken singen und tanzen auf der Bühne der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" (samstags, 20:15 Uhr, live) und verwirren Woche für Woche sowohl Ruth Moschner und Rea Garvey als auch die Zuschauer:innen. So reichen die Tipps beim MOPS von Jeannette Biedermann und Yvonne Catterfeld bis hin zu Linda de Mol und Inka Bause. Ruth Moschner vermutet unter DAS STINKTIER den Erfolgs-Unternehmer Carsten Maschmeyer, in der App stehen Steffen Henssler, Joko Winterscheidt und Harald Glööckler hoch im Kurs. Den Astronauten Alexander Gerst vermutet Ruth Moschner unter dem PHÖNIX, Rea Garvey setzt auf Mario Basler und die Zuschauer:innen tippen auf Samuel Koch, Jan Josef Liefers, Gronkh oder Hape Kerkeling. Auch bei der RAUPE, der HELDIN, dem TEDDY, MÜLLI MÜLLER und dem AXOLOTL klingen die Tipps des Rateteams genauso vielseitig, wie in der ProSieben-App. Welcher Star schlüpft in der dritten #MaskedSinger-Liveshow aus seiner Maske und sorgt für eine weitere große Überraschung?

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial",direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.

Dazu können die Zuschauer:innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Erste Tipps können bereits in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

Exklusiv und nur online: DER TIGER tritt ausschließlich in der Online-Show "The Masked Singer Ehrmann Tiger" an - mit allem was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilde Spekulationen und dem größtmöglichen Rateteam - allen Fans. Parallel zur TV-Ausstrahlung von "The Masked Singer" gibt es jeden Samstag in der #MaskedSinger-Onlinewelt (ProSieben-App, themaskedsinger.de, Red Button Portal und SmartTV) einen neuen, exklusiven Gesangsauftritt vom Tiger. Wer singt unter der Tiger-Maske?

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Alle Masken auf Knopfdruck: Hintergrundinfos und Tipps, wer sich unter den Masken verstecken könnte, gibt es während jeder Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.

Die fünfte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

