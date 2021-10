ProSieben

Achtung, Spoiler! Erste Hinweise aus "Wer ist das Phantom?" am Dienstag, 26. Oktober, auf ProSieben

25. Oktober 2021. "Ihr werdet nie erfahren, wer ich bin!" tönt das Phantom selbstsicher auf ProSieben. Werden die Detektive Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic es am Dienstag, 26. Oktober, in "Wer ist das Phantom?" eines Besseren belehren?

Die drei Prominenten spielen in der neuen ProSieben Show um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Hinweis auf die Identität des bekannten Unbekannten. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Tipps können die Spürfüchse sich erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

"Es ist eine eher kleinere Person!", schätzt Nora Tschirner ein, als sie das Phantom sieht. "Es ist niemand, der Anfang 20 ist", meint Edin Hasanovic.

Kann das Phantom alle Hinweise auf seine Identität geheim halten? Nicht alle! Investigative ProSieben-Recherchen fanden heraus, dass es einmal Heimweh gehabt haben soll. Dass es auf social media ist. Und, dass es eine eigene Modekollektion haben soll. Jetzt ist es eindeutig - oder?

Wie viele Hinweise erspielen sich die Detektive? Welche Vermutungen werden sie haben? Und vor allem: Wer ist das Phantom?

Constantin Entertainment produziert "Wer ist das Phantom?" im Auftrag von ProSieben.

Während der Sendung können die Zuschauer:innen selbst zur Fernbedienung greifen und im red button Portal weitere Infos sehen - verfügbar auf jedem Smart-TV.

"Wer ist das Phantom?" vier Folgen, wöchentlich, ab Dienstag, 26. Oktober, um 20:15 Uhr

