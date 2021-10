ProSieben

Vier Premieren und zwei große Überraschungen bei "The Masked Singer" am Samstag

Vier Premieren bei "The Masked Singer": Zum ersten Mal bleiben zwei der zehn neuen Masken geheim und treten erst exklusiv in der ersten großen Liveshow ins Rampenlicht. Zum ersten Mal präsentiert ProSieben seine Erfolgsshow "The Masked Singer" am Wochenende - immer samstags, ab 16. Oktober 2021, um 20:15 Uhr, live. Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren treten die prominenten Undercover-Sänger in der fünften #MaskedSinger-Staffel wieder vor besetzten Rängen mit Live-Publikum im Studio auf. Zum ersten Mal nimmt Sänger Alvaro Soler in der Auftaktshow im Rateteam an der Seite von Ruth Moschner und Rea Garvey Platz und rätselt gemeinsam mit den Zuschauer:innen im größten TV-Rätsel Deutschlands.

Alvaro Soler: "Ich freu mich sehr, zum ersten Mal bei 'The Masked Singer' dabei zu sein und gemeinsam mit Ruth und Rea im Rateteam mir den Kopf zu zerbrechen, welche Stars unter den Masken stecken. In den letzten Staffeln wurde auch ich unter einer der Masken vermutet. Ich glaube es wird super unterhaltsam, aber auch sehr schwierig, hier richtig zu liegen."

Große Vorfreude auch bei Moderator Matthias Opdenhövel: "Endlich läuft 'The Masked Singer' am Samstag Abend. Viele Fans haben sich das gewünscht. Ich mir auch, aber ich hatte ja bisher samstags ziemlich oft noch was anderes zu tun. Nun kann die ganze Familie bis zum Ende schauen, weil am nächsten Tag ausgeschlafen werden kann. Spitze. #MaskedSinger ist eine Drei-Generationen-Show und die sitzt jetzt samstags zur besten Sendezeit auf der Couch. Das TV- Lagerfeuer ist wieder da."

Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und beantwortet die alles entscheidende "The Masked Singer"-Frage: Welche Stars verbergen sich unter DER PHÖNIX, DER TEDDY, DAS AXOLOTL, DIE HELDIN, DAS STINKTIER, DER MOPS, DIE CHILI, DER HAMMERHAI und den zwei TOP-SECRET-Masken von "The Masked Singer"? Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das sind die ersten Spekulationen von Ruth Moschner und Rea Garvey über die neuen #MaskedSinger-Masken

DER PHÖNIX

Bringt Licht ins Dunkel: Mit seinem lodernden, leuchtenden Federkleid bringt DER PHÖNIX die Bühne zum Brennen. Unglaubliche 1.100 Stunden dauerte die Herstellung dieses einzigartigen Kostüms. "Der Phoenix ist das aufwändigste Kostüm aller bisherigen Staffeln. Wir haben wahnsinnig lang daran getüftelt und gebaut. Ein Fantasie-Gebilde, das Seinesgleichen sucht", verrät Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Ruth Moschner: "Geht es noch beeindruckender? Wohl kaum! Aber das Kostüm lässt auch rein gar nichts durchblitzen. Figur? Gestik? Haben wir hier vielleicht endlich einen Sportler? Boris Becker vielleicht? Und Jogi Löw hätte doch jetzt auch Zeit?"

Rea Garvey: "Hat das etwas mit einem Comeback zu tun: Jemand, der sich für einige Zeit vom Bildschirm oder der Bühne verabschiedet hat und jetzt als PHÖNIX zurückkehrt? 'The Masked Singer' ist ein riesiger Spaß für alle Beteiligten und ich könnte sehr gut nachvollziehen, wenn sich jemand genau diese Show auswählt, um sich noch einmal auf der großen Bühne zu zeigen."

DER TEDDY

Ein Original: DER TEDDY erzählt die besten Geschichtenaus den "guten alten Zeiten". Wenn er anfängt, hängen alle an seinen Lippen. Die Maske besteht aus original Steiff-Fell, das so steif ist, dass das Kostüm aus 19 unabhängigen Gliedern gefertigt wurde, damit der Teddy sich bewegen kann.

Ruth Moschner:"Mein Herz schmilzt umgehend beim TEDDY. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber viel geliebt, und unvergessen! Und irgendwie muss ich bei den langen schlanken Beinen an Hugo Egon Balder denken."

Rea Garvey: "'And the winner is ...' - in jeder Staffel gibt es eine knuddelige Maske, die die Herzen aller Mütter, Töchter und Liebhaber großer, kuscheliger, weicher und herzerwärmender Kostüme erweckt. Ich glaube, in dieser Staffel wird DER TEDDY die Herzen der Zuschauer:innen und aller Menschen im Studio zum Schmelzen bringen ... zumindest fast alle." (lacht)

DAS AXOLOTL

Leuchtender Auftritt: DAS AXOLOTL ist ein echter Kindskopf und wird nie erwachsen. Extra verbaute LED-Lichter lassen es je nach Stimmungslage in einer anderen Farbe leuchten. "Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Ruth Moschner: "Endlich ein AXOLOTL! Wusstest ihr, dass das AXOLOTL das Lieblings-Wassertier von Hobby-Aquarianerin Enie van der Meiklokjes ist? Ich finde das schon verdächtig."

Rea Garvey: "Die Maske wirkt auf mich wie eine unbeschriebene Leinwand. Ich glaube, der Star hinter dieser Maske hat viele verschiedene Persönlichkeiten, vielleicht ein:e Schauspieler:in? Mir kommen keine Namen in den Sinn, aber ich schätze mal, dass Axel Prahl das Haarteil lieben würde."

DIE HELDIN

Mystisch: DIE HELDINlebt zurückgezogen und friedlich im Wald - doch weiß sich zu wehren: Ihr Schwert und Schild trägt sie immer bei sich. Ihre wilde Haarpracht aus 600 Zöpfen wurde in 150 Arbeitsstunden einzeln von Hand geflochten. Das Kostüm der Heldin besteht aus 47 einzelnen Elementen wie Rüstungsteilen, Zierelementen und Accessoires.

Ruth Moschner: "Eines meiner Lieblingskostüme dieser Staffel. Da steckt jemand Großes drin. Hoffentlich Helene Fischer! Ich meine, glauben wir die Geschichte mit der Schwangerschaft wirklich? Vielleicht alles nur Ablenkung. Immerhin macht die jetzt in SAT.1 eine große Show."

Rea Garvey: "Ein großer nordischer Krieger in Verbindung mit seiner femininen Seite - das muss Samu sein - endlich!"

DAS STINKTIER

Echt dufter Zeitgenosse: DAS STINKTIER hinterlässt seine ganz persönliche Duftnote auf der großen Showbühne. Mit seinem vier Meter langen Schwanz, den glitzernden Strass-Details und dem venezianischen Kopfschmuck tritt das Stinktier ganz schön extravagant auf.

Ruth Moschner: "Dieses STINKTIER hat Klasse, Eleganz und Stil. Niedlich, aber auch gefährlich. Vielleicht sogar Carolin Kebekus, die in ihren Shows kein Blatt vor den Mund nimmt und stets mit Wahnsinns-Auftritten alle umhaut!"

DIE CHILI

DIE CHILI ist immer "on fire" und will dem #MaskedSinger-Publikum richtig einheizen. Da bleibt keine Zeit zum Ausruhen, zumal der Aufbau der Maske es unmöglich macht, sich damit hinzusetzen. Das Kostüm besteht aus 154 Einzelteilen, die in liebevoller Feinarbeit zusammengesetzt wurden und die Chili zu einem heißen, schillernden Hingucker machen.

Ruth Moschner: "Endlich mal was zu essen, wenn auch nur wohl dosiert. Könnte vielleicht ein Hinweis sein. Jemand wirklich heißes, den man viel zu selten im TV sieht! Was macht eigentlich Natalie Imbruglia?"

DER MOPS

DER MOPS hat nicht nur riesige, treuherzige Hundeaugen, sondern ist auch ein echter Liebesbote, wenn auch etwas kurzsichtig. Weshalb die Zielsicherheit mitunter zu wünschen übrig lässt. "Der Mops ist ein drolliges Wesen, aber in der Herstellung liefern wir eine wahre Materialschlacht", verrät Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Ruth Moschner: "Ohhh, ich möchte ihm sofort in seine plüschigen Fellfalten knuddeln. Wen lieben alle Damen? Wer hat jahrelang verkuppelt? Vielleicht ist der Liebes-MOPS ja 'eine Pflaume'?"

DER HAMMERHAI

Hammer-Show. Hammer-Auftritt. Hammer-Rätsel. HAMMERHAI! Der stets gut gelaunte Meeresräuber macht die große Abendshow-Bühne zu seinem Revier. Sein gigantischer Schädel hat einen Umfang von drei Metern - eine knifflige Herausforderung für die Maskenbauerin Marianne Meinl: "Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert."

Ruth Moschner: "Ich hoffe, der HAMMERHAI wird unser Spaßvogel, pardon Spaßfisch und macht ordentlich Hai-life auf der Bühne! Mateo von Culcha Candela wäre super, oder Mirko Nontschew."

Das erste Rätsel wird gelüftet: Am Ende der ersten #MaskedSinger-Liveshow fällt die erste Maske. Welcher Star muss nach nur einem Auftritt seine Identität preisgeben? Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Dazu können die Zuschauer:innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Erste Tipps können bereits in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Alle Masken auf Knopfdruck: Hintergrundinfos und Tipps, wer sich unter den Masken verstecken könnte, gibt es während jeder Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.

Die fünfte Staffel "The Masked Singer", ab 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

