Welche Vision hat Olaf Scholz für Deutschland? Der SPD-Kanzlerkandidat kommt am Donnerstag in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth

Wie will Olaf Scholz den steigenden Mieten in Deutschlands Metropolen begegnen? Was sagt der SPD-Kanzlerkandidat zur sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich? Wie reagiert der deutsche Vizekanzler auf die direkten Fragen der Bürger:innen zu den Themen, die ihnen auf der Seele brennen? In der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" stellt sich Olaf Scholz am kommenden Mittwoch, 15. September, live in der Prime Time, den Fragen von Moderator Louis Klamroth sowie den konkreten Sorgen, Nöten und Forderungen zahlreicher Bürger:innen im Studio.

Politik in der Prime Time auf ProSieben kommt an: 3,59 Millionen Zuschauer verfolgten die Premiere der "ProSieben-Bundestagswahl-Show", in der Louis Klamroth Bündnis 90/Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Gast begrüßte (Nettoreichweite ab 3 Jahren).

Im Live-Stream auf ProSieben.de und auf dem "Galileo"-YouTube-Kanal analysieren Influencer die "ProSieben-Bundestagswahl-Show": "Im Talk danach" besprechen Content-Creator, Investorin & Gründerin Diana zur Löwen, Musiker Max Mutzke, Journalistin und Podcasterin Yasmin M'Barek und Politikexpertin Katja Klapsa ("Die Welt") den Auftritt von Olaf Scholz und den Status Quo des laufenden Bundestagswahlkampfs. Moderiert wird der Talk von Viviane Geppert.

"Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Olaf Scholz - am Mittwoch, 15. September 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Hashtag zur Sendung: #P7btw21Show.

Alle Infos rund um die #btw21 auf den Plattformen der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter http://presse.seven.one/btw21.

