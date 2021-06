ProSieben

Almauftrieb. ProSieben feiert jede Woche "Die Alm"-Aftershowparty mit Drag Queen Candy Crash

Unterföhring (ots)

Almauftrieb: In "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" führen zehn Prominente ab Donnerstag, 24. Juni 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben ein Leben wie vor 100 Jahren. Bereits jetzt können sich die Zuschauer:innen online unter prosieben.de/diealm und in der ProSieben-App in exklusiven Previews auf das große Sommer-Event einstimmen. Zusätzlich feiert Candy Crash, bekannt aus der ProSieben-Show "Queen of Drags", jede Woche direkt nach der Ausstrahlung eine "Die Alm"-Aftershowparty. Im "Hüttentalk" spricht die Drag Queen mit den ausgeschiedenen Alm-Kandidat:innen über die außergewöhnliche Herausforderung in 1.680 Metern Höhe: Wie war es, ein Leben wie vor 100 Jahren zu führen? Welches Luxusgut fehlte ihnen am meisten? Was haben sie gelernt?

Das heitere Treiben der Alm-Promis in den Südtiroler Bergen immer im Blick: Für alle Zuseher:innen gibt es in der ProSieben-Digital-Welt und auf Joyn die ganzen Folgen von "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" jeweils sieben Tage nach Ausstrahlung zum Nachschauen. Dazu exklusive Informationen rund um die Promis sowie Previews zu den neuen Folgen.

Almspaß für alle: ProSieben bietet zu allen sechs Folgen von "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" Live-Gehörlosenuntertitel (Teletext Seite 149) an.

Das Alm-Sommer-Event auf Knopfdruck: Hintergrundinfos zu #DieAlm und weitere Infos zu den Alm-Kandidat:innen gibt es zudem während jeder Folge im red button-Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.

Produziert wird "Die Alm" von der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

Mehr Infos zum Sommer-Event, Interviews mit dem Moderatoren-Duo Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren sowie den Alm-Bewohner:innen samt Fotos zum Download auf der Presseweide zu "Die Alm" unter http://presse.prosieben.de/diealm und in der Online-Welt.

Die "Die Alm"-Online-Welt unter https://www.prosieben.de/tv/die-alm und in der ProSieben-App

"Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" - ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show:#DieAlm

