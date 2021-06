ProSieben

Das größte TV-Rätsel jetzt am Wochenende: ProSieben zeigt "The Masked Singer" im Herbst am Samstag

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Rätsel-Wochenende für die ganze Familie: Sechs Mal am Samstag zeigt ProSieben "The Masked Singer", die vielleicht beste, verrückteste Show der Welt, in diesem Herbst 2021 live aus Köln. Für das größte TV-Rätsel Deutschlands treten zehn neue Stars unter zehn neuen Masken an. Die alles entscheidende Frage bleibt: Welche prominenten Gesichter verbergen sich unter den Masken?

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Die #MaskedSinger-Community wünscht sich schon länger, dass 'The Masked Singer' am Samstag läuft. Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen. Sechs Samstage im Herbst mit bestem Entertainment, verrückten Inszenierungen und großen Überraschungen bei den Enthüllungen - im besten Fall wieder vor Publikum. Das wird ein Fest. Und das Rätsel wird schwer. Sehr schwer."

"The Masked Singer" wird präsentiert von Matthias Opdenhövel. Produzent ist Endemol Shine Germany.

Die fünfte Staffel "The Masked Singer" im Herbst immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169 email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell