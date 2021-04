ProSieben

Live. Persönlich. Vor Ort. Steven Gätjen berichtet direkt vom Red Carpet der OSCARS® in L.A. - am Sonntag, 25. April, auf ProSieben

Unterföhring (ots)

21. April 2021. Ohne Zoom-Schalten, stattdessen mit Stargästen live vor Ort: Die 93. ACADEMY AWARDS® stellen die Pandemie-geprägte Award Season am 25. April 2021 völlig auf den Kopf. Dank eines ausgefeilten Hygiene-Konzepts wird der wichtigste Filmpreis der Welt als Präsenz-Veranstaltung gleichzeitig an der Union Station in L.A. und im Dolby Theatre in Hollywood verliehen. Filmexperte Steven Gätjen und ProSieben berichten live vom Roten Teppich an der Union Station. Insgesamt sind dort in diesem Jahr lediglich acht internationale Kamerateams zugelassen.

"Die OSCARS® sind jedes Jahr für mich das Highlight der Filmsaison," freut sich Gätjen. "Dieses Jahr wird alles anders. Wie werden der Rote Teppich, die Verleihung und die Show aussehen? Ich fühle mich ein bisschen wie Indiana Jones - ich bin aufgeregt, nervös, aber bereit für das, was kommt. Es wird ein cineastisches Abenteuer mit Starbesetzung."

Wer triumphiert und darf eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen? Präsentiert werden die diesjährigen OSCARS® von Hollywood-Superstars wie Brad Pitt, Halle Berry, Will Smith, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix und vielen weiteren.

Die OSCARS® 2021 auf ProSieben:

Sonntag, 25. April 2021

00:40 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown - live vom Red Carpet"

02:00 Uhr: "OSCAR® 2021 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A."

Montag, 26. April 2021

18:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2021"

