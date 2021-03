ProSieben

Ein halbes Jahr Rätselpause. ProSieben feiert die neue "The Masked Singer"-Staffel im Herbst

Frischer Rätselspaß für die dunkle Jahreszeit. Kurz vor dem großen "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, 23. März 2021, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben gibt es frohe Nachrichten für alle Zuschauer, Fans und Detektive. Die gefeierte Rateshow geht im Herbst in die fünfte Staffel - mit neuen Stars, neuen Masken und neuen Überraschungen.

Senderchef Daniel Rosemann: "Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in 'The Masked Singer', dass wir im Herbst - nach einem halben Jahr Pause - Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen. 'The Masked Singer' steht für größtes Glück, für das Hineinfühlen in fantastische Welten - wie in dieser Staffel vom Monstronaut oder der Schildkröte. Das macht diese vielleicht beste verrückteste Show so einmalig. Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern."

Wer bringt die Bühne als Dinosaurier zum Beben? Wer macht die große Show im Flamingo? Wer verzaubert als mystischer Leopard mit seiner Stimme? Welcher Star steckt im Schildkröten-Panzer? Im großen "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, 23. März 2021, ab 20:15 Uhr werden live auf ProSieben die letzten vier Rätsel gelöst. Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgsshow. Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany live aus Köln.

Das große "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, 23. März 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

