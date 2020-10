ProSieben

ProSieben dominiert den Donnerstag // "The Voice" gewinnt die Prime Time und die #TaaHM-Sonderprogrammierung glänzt am Nachmittag

16. Oktober 2020. Herausragender Donnerstag: ProSieben ist mit 12,8 Prozent Tagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag - mit deutlichem Vorsprung. Die dritte Folge #TVOG auf ProSieben gewinnt am Donnerstagabend mit 17,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) die Prime Time. Am Nachmittag punktet ProSieben mit einer Sonderprogrammierung zu Ehren von Conchata Ferrell und erreicht mit "Two and a Half Men" Marktanteile von bis zu 20,0 Prozent (14:20 Uhr) in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Diese Talente singen in der vierten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Andrew (31, Pinneberg), Kimia (45, Norderstedt), Gerald (31, Hamburg), Theo (26, Neubrandenburg), George (30, Belvaux), Helmut (52, Köln), Janina (20, München), Finton (34, Eschweiler), Tanja (23, Garching an der Alz), Leon (23, Hamburg), Richie (36, Hamburg), Sean (25, Düsseldorf)

Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. "The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020

Hashtag zur Show: #TVOG

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 16.10.2020 (vorläufig gewichtet: 15.10.2020)

