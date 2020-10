ProSieben

Ein Traum zum Greifen nah: "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" wird in Europa gedreht

Unterföhring (ots)

Ein Traum zum Greifen nah: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" heißt es für die Produktion der ProSieben-Erfolgsshow: "Made in Europe". Für die Nachwuchsmodels geht es in der 16. Staffel von #GNTM in die aufregendsten Modemetropolen und an die atemberaubendsten Plätze Europas. Modelchefin Heidi Klum: "Ich freue mich schon sehr auf meine Suche nach ,Germany's next Topmodel' 2021. Auch wenn 2020 ein Jahr mit extrem vielen Hindernissen ist, finde ich es toll, dass unsere Topmodel-Fans mich wieder auf meiner Reise bis hin zur Gewinnerin begleiten können. Gemeinsam mit meinem Topmodel-Team werde ich natürlich alles dafür tun, damit die Reise sicher aber natürlich auch unterhaltsam wird. Eines kann ich jetzt schon versprechen: Es wird wieder bunt, lustig und natürlich vollgepackt mit sensationellen Shootings, Fotografen und Stargästen." ProSieben Senderchef Daniel Rosemann: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer #GNTM-Kandidatinnen stehen bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund habe wir uns dazu entschlossen, die kommende Staffel von #GNTM komplett in Europa zu produzieren. Von hier aus können wir schnell auf die aktuelle Lage reagieren." Neben der neuen Location gibt es aber noch eine Neuigkeit in der 16. Staffel von "Germany's next Topmodel". Heidi Klum: "In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen. Ich bin gespannt, wer sich getraut hat und mit wem die Zuschauer am Ende mitfiebern dürfen." "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet im Frühjahr 2021 auf ProSieben. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Tina Land, Antonia Kreitner Tel. +49 89 9507-1192/1172 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

