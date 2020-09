ProSieben

Weniger Stoff. Mehr Performance. Im Live-Finale von "FameMaker" zeigt Luke Mockridge am Donnerstag eine neue Seite

Weniger Stoff. Mehr Performance. Mit dieser Devise und einer beeindruckenden Einlage unter der "FameMaker"-Kuppel hat es Performer Basti (26, Berlin) nicht nur in das Team von #FameMaker Luke Mockridge geschafft, sondern sich auch den Einzug in das Live-Finale der neuen Musikshow made by Raab TV gesichert - Donnerstag, 1. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

"Sebastian ist für mich die Allzweckwaffe. Der ist einfach das volle Paket", schwärmt #FameMaker Luke Mockridge von seinem Finalisten und fügt hinzu: "Outfittechnisch ist Basti natürlich ganz weit vorne. Und das macht einen Star auch aus. Er kommt in den Raum und der Raum wird bunt. Der Raum wird einfach Basti." Um diesen Effekt noch zu verstärken, fährt der Entertainer schwere Geschütze auf und tauscht eigene Jeans und neutrales Shirt gegen den knappen Body und High Heels à la Basti.

Aber hängt Finalist Basti am Donnerstagabend in der Live-Show die elf weiteren Finalisten ab? Und mit welchen Überraschungen warten die beiden #FameMaker Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan auf, um ihren eigenen Performern auf den Show-Thron zu verhelfen? Denn die Entscheidung über den Sieg liegt nicht in ihrer Hand: Die Zuschauer stimmen in der ProSieben-App ab, wer bei "FameMaker" der beste Performer des Landes wird.

Das Live-Finale von "FameMaker" - am Donnerstag, 1. Oktober 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Klein aber fein: ProSieben zeigt das Finale von "FameMaker" mit Publikum. In begrenzter Anzahl und unter Beachtung aller Vorgaben und Auflagen der Behörden und des Robert Koch-Institutes.

