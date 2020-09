ProSieben

Super Sonntag: Starker NFL-Saisonstart auf ProSieben und ProSieben MAXX

Starker Saisonstart für "ran Football" auf ProSieben und ProSieben MAXX! Erstmals übertrug ProSieben am Sonntagabend ein Regular-Season-Spiel der NFL live: Im Duell der Quarterback-Legenden Tom Brady vs. Drew Brees erreichte der 34:23-Sieg der New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers im zweiten Quarter einen super starken Marktanteil von 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 10. September, auf Freitag, 11. September 2020 sorgte der 34:20-Sieg des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans mit herausragenden 22,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.) im Schnitt auf ProSieben für einen Rekord beim Seasonopener.

ProSieben MAXX glänzte am Sonntag, 13. September, ab 19:00 Uhr, mit bis zu 6,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.) beim 21:11-Sieg der New England Patriots gegen die Miami Dolphins.

Am 2. NFL-Spieltag (Sonntag, 20.09.2020) übertragen ProSieben MAXX und ran.de live die Carolina Panthers bei den Tampa Bay Buccaneers (Kickoff 19:00 Uhr) sowie im Anschluss ab 22:25 Uhr die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers, ran.de zeigt zusätzlich Minnesota Vikings gegen die Indianapolis Colts im Livestream.

