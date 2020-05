ProSieben

Vom Bikini-Model bis zum Schlager-Sternchen. Diese sieben Beautys gehen bei "Beauty & The Nerd" am Donnerstag, 4. Juni auf Nerdsuche

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Strahlend schön. Top gestylt. Selbstverliebt. In der ersten Folge von "Beauty & The Nerd" am Donnerstag, 4. Juni 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben suchen sieben selbstbewusste Beautys aus sieben Nerds ihren Partner, um das romantische Spiel um 50.000 Euro zu gewinnen.

Mit der Nerd-Welt haben die sieben extrovertierten Damen bisher keine Berührungspunkte. "Eine Beauty ist eine Frau wie ich!", proklamiert Bikini-Model Emmy (20). Von ihrem Partner hat sie ein ungenaueres Bild: "Ein Nerd ist an erster Stelle für mich ein langweiliger Typ." Beauty und Make-Up-Fan Malin (28) macht es konkreter: "Er trägt einen Pullunder, Socken, Sandalen und auf jeden Fall eine Brille." Für Shopping-Queen Victoria (22) stehen die inneren Werte im Vordergrund: "Bei einem Nerd stelle ich mir jemanden vor, der sehr schlau ist." Und Social-Media-Diva Kim (19) spekuliert auf eine verständnisvolle Partnerschaft: "Ich hoffe, dass die Nerds checken, wie schwer es eigentlich ist, eine Beauty zu sein." Doch wie reagieren die sieben selbstbewussten Schönheiten, wenn sie auf echte Eigenbrötler treffen? Welche Beauty bringt die Nerd-Herzen zum Schmelzen? Und wer erlebt den ersten großen Pärchen-Krach?

Die Reality-Show "Beauty & The Nerd" feiert ab 4. Juni 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr, ihr Comeback auf ProSieben und beweist: Gegensätze ziehen sich an. Sieben selbstbewusste Schönheiten und sieben eigenbrötlerische Außenseiter treffen in einer Traumvilla auf Ibiza aufeinander. Dort werden sie zum Paar. In sechs Folgen heißt es dann: zusammenreißen, zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro und ein Umstyling die anderen Teams ausstechen.

Diese sieben Beautys wagen das Experiment: - Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss - Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg - Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide - Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld - Selina (28): Fashionista aus Köln - Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof - Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich

Press the Button: Wen wählen die Zuschauer zum Couple of the Week? Über den red button auf der Fernbedienung ihres Smart TVs können alle "Beauty & The Nerd"-Fans ab dem Start der Sendung abstimmen, welches Paar am besten zusammenspielt. Daneben gibt es auch alle Highlight-Clips aus der Show und die besten Dating-Tipps ganz einfach im red button Portal von ProSieben.

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

"Beauty & The Nerd" - die 2. Staffel ab 4. Juni 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Antonia Kreitner, Carina Castrovillari Tel. +49 89 9507-1172/1108 Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com Photo Production & Editing Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1126 Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell